قائممقامية الموصل توجه باعتقال المفطرين علنا في شهر رمضان

2021/04/07 | 13:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجهت قائممقامية الموصل، الاربعاء، باعتقال اي شخص يتظاهر بالافطار علنيا خلال شهر رمضان.

وذكرت القائمقامية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (7 نيسان 2021)، انه "تم توجيه القوات الامنية باعتقال اي شخص يقوم بالافطار العلني داخل المدينة وخارجها".

واضاف البيان انه "تقرر كذلك غلق محلات بيع المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان، فيما تم توجيه المطاعم والمقاهي بالاغلاق خلال ساعات الصوم باستثناء المطاعم المرخصة".

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