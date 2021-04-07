شجار بالاسلحة بين العصائب وحرس دائرة التعويضات في الموصل

2021/04/07 | 13:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني، بحدوث شجار بين قوة تابعة لعصائب "اهل الحق" واحد حراس دائرة التعويضات في الموصل.

وقال المصدر لـ NRT عربية (7 نيسان 2021)، ان "شجارا وقع بين مجموعة عناصر تابعة لحركة (عصائب اهل الحق) وحرس دائرة التعويضات في الموصل، حيث تطورت الى استخدام السلاح واطلاق العيارات النارية".

واضاف ان "الشجار شهد كذلك اشتباكات بالايدي لتدخل فيما بعد قوة من مديرية امن الحشد وتسيطر على الموقف قبل خروج الوضع عن السيطرة".

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