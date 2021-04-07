نائبة تدعو لحسم التجاوز على المياه ’’عسكرياً’’ وتحذر من ’’انتكاسة’’ بالعمل والزراعة

2021/04/07 | 13:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تحدثت النائب اقبال اللهيبي، اليوم الاربعاء (7 نيسان 2021)، عن مشكلة معقدة قالت إنها "ستضاعف من أزمة المياه في العراق"، فيما دعت إلى اجتماع وزاري حول الموضوع.

وقالت اللهيبي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مناطق عديدة في العراق تعاني من انحسار امدادات المياه، وخاصة ديالى التي تقترب من وضع صعب ومعقد مع حلول الصيف بسبب قلة الخزين المائي المتوفر حاليا".

واضافت اللهيبي، أن "هناك مشكلة معقدة وصعبة جدا تتمثل بالتجاوزات على الجداول والأنهر، والتي تقوم بها جهات متنفذة بعناوين متعددة"، مؤكدة بأن "التجاوزات ستضاعف من أزمة الجفاف والعطش في مناطق واسعة وتحتاج الى تدخل عسكري قوي وحاسم في محاسبة المتجاوزين وعدم غض النظر عن اي مخالفة".

ودعت إلى "عقد اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة ملف ازمة المياه سواء في ديالى وبقية المناطق وفتح قنوات مع دول الجوار ومنها إيران من أجل السعي لتعزيز إيرادات الأنهر المشتركة والحفاظ على حقوق العراق المائية وفق القانون الدولي مؤكدة بان الانهر المشتركة يجب ان تضمن حقوق الجميع فيها".

وحذرت اللهيبي من تداعيات "أزمة الجفاف" في "دفع نزوح أو خلق جيوش من العاطلين عن العمل ودفع الزراعة لانتكاسة هي الاكبر في تاريخ البلاد"، مؤكدة ضرورة "السعي لحلول وبدائل مبكرة لتفادي اي اشكالات مع اقتراب حلول فصل الصيف".

وفي وقت سابق، دعا رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، إلى استخدام الأداة الاقتصادية في إبعاد شبح الجفاف عن العراق.

وقال الخالدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الوضع المائي في العراق قلق للغاية في ظل انحسار واضح في حصص البلاد من الأنهر المشتركة مع دول الجوار في السنوات الأخيرة واقامة بعضها سدود كبيرة لحصر المياه بشكل بدء يدق ناقوس الخطر في مناطق واسعة من حصول أزمة جفاف حادة جدا".

واضاف، أن "المياه شريان الحياة وتقلص حصص العراق في الانهر المشتركة مصدر قلق لنا، مما تستدعي وقفة حكومية جادة من خلال اعتماد الاداة الاقتصادية في ابعاد شبح الجفاف عن البلاد، لافتا إلى أن دول الجوار ومنها إيران وتركيا ترتبط بشراكة تجارية واقتصادية تصل الى عشرات المليارات من الدولار سنويا يجب استثمارها في اطار الدفع لخلق حوار شامل يسهم في تثبيت حقوق العراق المائية في كل الانهر المشتركة".

وأشار إلى أن "أي أزمة جفاف تحصل ستكون مدن الجنوب الاكثر تضررا منها، مؤكدا ضرورة الانتباه لملف المياه بشكل عام والسعي لخلق بدائل تسهم في تفادي اي كوارث بيئية".

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