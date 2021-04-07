الرشيد يعلن عن سلف للمستفيدين من الراتب التقاعدي

2021/04/07 | 13:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدر مصرف الرشيد، الأربعاء (7 نيسان 2021)، قراراً بمنح سلفة للمستفيد من الراتب التقاعدي والموطن راتبه لدى المصرف.

وقال المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "قرر منح سلفة شخصية للمستفيد من الراتب التقاعدي والموطن راتبه لدى المصرف".

وأضاف، أن "المبلغ المحدد للسلفة الممنوحة إلى المستفيد مابين 5 - 8 ملايين دينار"، مشيراً إلى أن "منح السلفة للمستفيد يتم بمثل شروط منح المتقاعد الاصيل والمعمول بها".

والمستفيد من الراتب التقاعدي، هو كلُ بديل يحصل على الراتب التقاعدي للأشخاص المتوفين.

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