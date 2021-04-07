يحيى رسول: مقتل 60 عنصرا من داعش بعملية نوعية لجهاز مكافحة الإرهاب وطيران الجيش في العراق

2021/04/07 | 13:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة مقتل ستين عنصرا من تنظيم داعش خلال عملية نوعية لجهاز مكافحة الإرهاب وطيران الجيش العراقي.

وأكد رسول استمرار عمليات الأسد المتأهب استنادا الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة إذ تم تدمير مئة وعشرين كهفا ووكرا مشيرا الى أن جهاز مكافحة الإرهاب رصد تحركات عناصر داعش ضمن سلسلة جبال قرة جوغ، وشن هجوم سريع بالتعاون مع طيران الجيش على أوكار التنظيم إضافة الى تدمير المقار البديلة بشكل كامل.

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