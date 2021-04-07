انفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للاميركان في بابل

2021/04/07 | 13:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بإستهداف رتل تابع للقوات الاميركية في محافظة بابل بالعراق....

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