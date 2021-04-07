2021/04/07 | 13:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أحبطت هيئة النزاهة الاتحاديَّة محاولة لتهريب موادّ كيمياويَّةٍ منتهية الصلاحية في محافظة ميسان، مُبيّنةً أنَّ تلك الموادَّ تمَّ إدخالها للبلد بطريقةٍ مُخالفةٍ للقانون.وذكر بيان للهيئة ، أنَّ" فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، الذي انتقل إلى منفذ الشيب الحدوديّ، تمكَّن من إحباط مُحاولة لتهريب موادّ كيمياويَّةٍ (منتهية الصلاحية)، مُشيرةً إلى ضبط الموادّ في موقع الطمر الخاصِّ بإتلافها إثر صدور قرارٍ بذلك، بعد أن تمَّ إدخالها للعراق بصورةٍ غير قانونيَّـةٍ".وأضافت إنَّ" العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، أسفرت عن تمكن ملاكات المكتب من إحباط محاولة لإعادة إخراج تلك المواد من موقع الطمر بقصد إدخالها إلى الأسواق المحليَّة، مؤكدةً ضبط أوليَّات ومُعاملة الاستيراد و(المنيفيس) وتفاصيل معاملات الإدخال والإخراج الگمرگي كافة".وبيَّـنت الهيئة " تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات الجرميَّة، وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في ميسان، الذي قرَّر حراسة المكان، لحين اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".وسبق للهيئة أن " أعلنت عن تنفيذها سبع عمليَّات ضبطٍ في منفذ الشيب الحدوديّ، مُبيِّنةً ضبطها معاملاتٍ گمرگـيَّة وحمولاتٍ مُخالفة، وموادَّ ممنوعة من الاستيراد"./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد صدور قرار بإتلافها .. النزاهة تحبط محاولة تهريب مواد كيمياوية في ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد صدور قرار بإتلافها .. النزاهة تحبط محاولة تهريب مواد كيمياوية في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).