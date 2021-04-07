2021/04/07 | 13:50 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجبهة العربية: أطراف تريد استمرار الوجود الأمريكي لمصالح خاصة

أكد نائب رئيس الجبهة العربية في كركوك ناظم الشمري، الأربعاء، وجود جهات سياسية تعمل على استمرار الوجود الأمريكي في العراق من اجل تحقيق مصالح خاصة.

وقال الشمري إن “هناك جهات تسعى لاستمرار الوجود الأمريكي عبر حجج مختلفة، ومنها إطالة أمد الحوار الستراتيجي مع الولايات المتحدة”.

وأضاف أن “هناك قرارا نيابيا بإخراج القوات الأمريكية والحكومة ملزمة بتنفيذ هذا القرار، دون محاولة التفاف أو تأخير”.

وأشار الشمري إلى أن “بعض الأطراف ومنها الكردية تحاول إبقاء القوات الأمريكية في العراق، عبر إشاعة أن الوضع الأمني في المناطق المتنازع عليها خطير”.

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