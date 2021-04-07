الرشيد يقرر منح سلف شخصية للمستفدين من الرواتب التقاعدية

2021/04/07 | 13:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قرر مصرف الرشيد، الاربعاء، منح سلفة شخصية للمستفيد من الراتب التقاعدي والموطن راتبه لدى المصرف، وذلك بعد كانت السلفة مقتصرة سابقاً على المستفيد الأصيل.

واوضح المكتب الاعلامي في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تقرر منح سلفة شخصية للمستفيد من الرتب التقاعدي والموطن راتبه لدى المصرف، بمبلغ حدد مابين (5-8) مليون دينار".

واضاف ان "منح السلفة للمستفيد يتم بمثل شروط منح المتقاعد الاصيل والمعمول بها".

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