العراق يفتح باب استيراد الطماطم والدجاج في رمضان

2021/04/07 | 13:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، صدور قرارٍ من مجلس الأمن الوطني، بالسماح باستيراد 50 ألف طن من الطماطم و50 ألف طن من مصنعات الدجاج، خلال شهر رمضان، للتخفيف من ارتفاع أسعارهما وعدم اثقال كاهل المستهلك.

وأضاف الخفاجي في بيان (أمس الثلاثاء) اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" ، أن "هناك فجوة في محصول الطماطم من تاريخ 15 آذار ولغاية 1 آيار، وهذا سيؤدي الى ارتفاع الأسعار نتيجة الانحباس في الإنتاج".

وأشار الخفاجي إلى أن "عملية التوازن في الأسعار تجري على قدم وساق بين مسؤولين في جهاز الأمن الوطني ووزارة الزراعة وقانون حماية المنتج وقانون حماية المستهلك".

وأوضح أن "رئيس الوزراء شكل لجنة عليا من وزيري الزراعة والتجارة ومستشار الأمن القومي ومدير الجريمة الاقتصادية، لمتابعة أسعار المواد الغذائية خصوصاً خلال شهر رمضان".

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