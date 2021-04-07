2021/04/07 | 13:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع جبار ياور الامين العام لوزارة البيشمركة يوم الاربعاء، مع مستشار القوات الامريكية كولونيل ديفيد وليام، والوفد المرافق له، لبحث مساعدات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش الارهابي.

وقال الياور في بيان، تابعه PUKmedia: ان الاجتماع استغرق زهاء ساعة ونصف، موضحا، ان الجانبين بحثا مساعدات القوات الامريكية والتحالف الدولي لقوات بيشمركة كوردستان، ضمن اطار الدعم الدولي لقوات الدولة الفيدرالية في الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي.

واضاف: ان الاجتماع الذي بحث ايضا رواتب الالوية 12 و9، كان ايجابيا جدا.

PUKmedia متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الياور: التحالف الدولي مستمر بدعم البيشمركة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الياور: التحالف الدولي مستمر بدعم البيشمركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).