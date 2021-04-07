السجن مدى الحياة لـ22 عسكريا تركيا بتهمة محاولة الانقلاب في 2016

2021/04/07 | 13:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة في أنقرة الأربعاء، بالسجن مدى الحياة على 22 عسكريا سابقين لدورهم في محاولة الانقلاب في تركيا العام 2016 على ما ذكرت وكالة انباء الأناضول الرسمية.

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