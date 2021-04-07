تحت اروقة المحاكم

2021/04/07 | 13:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:غدير يونس

قَبل البدء -الحديث لايبدو عن اسرار

موكلين بل حالة عامة تشهدها المحاكم كُل

يوم، الطلاق حالة طبيعية تشهدها كلُ

المجتمعات، لكن ما آلت اليه الامور في

مجتمعنا يثير التساؤل ويفُقد الامل

حقيق

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