الرشيد يعلن سلفة شخصية للمستفيد من الراتب التقاعدي

2021/04/07 | 13:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مصرف الرشيد، الأربعاء، منح سلفة

شخصية للمستفيد من الراتب التقاعدي

والموطن راتبه لدى المصرف.

واوضح المكتب الإعلامي، في بيان صحفي،

أن "مبلغ السلفة حدد مابين (٥-٨) مليون

دينار".

وأضاف، أن "منح السلفة

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