الإصلاح والإنتخابات والمواطن

2021/04/07 | 13:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:أثير الشرع

يُعرف الإصلاح : بإزالة الفساد بين

القوم، والتوفيق بينهم؛ وهو نقيض

الفساد، بما تقدم، فالإصلاح هو إنتقال

من حالٍ سيئ الى حال أفضل، وهنا لا يمكن

لدعاة الإصلاح السياسي والمجتمعي، أن

يباشر

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