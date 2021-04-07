نقيب الأطباء في العراق يدعو لإلغاء الحظر.. والصحة النيابية تشاركه الدعوة

2021/04/07 | 13:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

دعا نقيب الأطباء في العراق، جاسم العزاوي، إلى رفع الحظر في البلاد، لافتًا إلى أنه ليس صحيًا، فيما أكد عضو لجنة الصحة النيابية، حسن خلاطي، كلام النقيب، داعيًا إلى إلغاء الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت.

يقول عضو في لجنة الصحة النيابية إن الحظر الجزئي والشامل ليس له علاقة بانتشار العدوى

وقال العزاوي لبرنامج "المحايد"، على القناة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الحظر الموجود يجب أن ينتهي، وهو ليس صحيًا"، لافتًا إلى أن شروط الحظر غير متوفرة في العراق، بل غير موجودة".

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من جانبه، قال عضو لجنة الصحة، حسن خلاطي، إن "الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت يجب أن ينتهي، مؤكدًا أن "الحظر الجزئي والشامل ليس له علاقة بانتشار العدوى".

ودعا خلاطي إلى "إبقاء الحظر الجزئي وإلغاء الشامل ليومي الجمعة والسبت".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة، سيف البدر، إن "الناس لم يلتزموا بالحظر ولم يطبق بشكل كامل".

وعن الحظر في شهر رمضان، قال البدر إن "وجود الحظر من عدمه في هذا الشهر يعود إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة، وهي من تقرر".

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