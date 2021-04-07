2021/04/07 | 13:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بالوثيقة..



تكليف الخفاجي محافظا لذي قار » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 13:49

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