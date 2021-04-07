2021/04/07 | 13:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..تكليف احمد الخفاجي محافظاً لذي قار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. تكليف احمد الخفاجي محافظاً لذي قار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. تكليف احمد الخفاجي محافظاً لذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).