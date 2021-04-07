رسمياً.. تكليف محافظ جديد لذي قار (وثيقة)

2021/04/07 | 14:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، تكليف احمد غني الخفاجي بمهمام محافظ ذي قار .

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