2021/04/07 | 14:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 11 دقیقة

133 مشاهدة

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، الأربعاء، ان الموقف الوبائي تحت السيطرة، داعيا الى تلقي اللقاح الذي وصفه بـ "الامن".

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح خاص لـ NRT عربية (7 نيسان 2021)، إن "الزيادة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الموقف الوبائي الأخير، أمر متوقع حذرت منه وزارة الصحة ووزير الصحة في مؤتمرات عدة وبيانات متتالية، إذا ما استمر عدم الالتزام بمقررات بأساسيات الوقاية، وحتى قبل ظهور السلالة الجديدة".

وأضاف البدر ان "الوضع لغاية الآن مسيطر عليه وقادر على التعامل مع الزيادة الخطيرة، وما تزال لدينا ألاف الآسرة المخصصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا غير مشغولة تمكننا من التعامل مع أي زيادة محتملة".

وأشار البدرالى ان "لكل نظام صحي في العالم محدودية حتى بالنسبة للدول المتقدمة هنالك عدد محدد يمكن التعامل معها، وهو الأمر الذي لا يتعامل مع عدد الحالات وإنما خطورتها".

وأوضح البدران "هذه الموجة تمتاز بإصابات اشد وأكثر خطورة من الموجة السابقة، وما يزال الزمام بأيدينا، حيث يمكننا احتواء هذه الزيادة من خلال الالتزام بأساسيات الوقاية البسيطة التي لا نزال نكررها منذ أشهر، الكمامة والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين بالماء والصابون وكذلك تلقي اللقاح".

وفيما يخص اللقاح لفت البدر الى ان "جميع اللقاحات التي يجري اعتمادها أمنة وموثقة من مصادر عالمية رصينة ويمكن لاي شخص مشمول باللقاح ان يسجل من خلال التطبيق الالكتروني الذي أطلقته الوزارة ، ويمكن أيضا المراجعة المباشرة لأقرب منفذ تلقيحي".

ودعا المتحدث باسم الصحة "جميع المواطنين إلى تلقي اللقاح الذي لا يغني عن الالتزام بأساسيات الوقاية، وان لوسائل الإعلام دور أساسي في التثقيف بهذا الشأن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تصدر توضيحا بشان الوضع الوبائي في البلد.. وتوجه دعوة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تصدر توضيحا بشان الوضع الوبائي في البلد.. وتوجه دعوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).