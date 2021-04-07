2021/04/07 | 14:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 18 دقیقة

280 مشاهدة

اكدت وثيقة حكومية، الاثنين، صدور قرار رسمي بتكليف (احمد الخفاجي) بمنصب محافظ ذي قار.

وجاء في وثيقة حصل عليها NRT عربية (7 نيسان 2021)، انه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة ولغرض النهوض بواقع محافظة ذي قار واستمرار تقديم الخدمات لها، وتنفيذا لتوجيه رئيس مجلس الوزراء استنادا الى الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 78 من الدستور تقرر ما ياتي:

اولا: الغاء الامر الديواني المرقم 81 ذي العدد 3484 في 27/2/2021.

ثانيا: تكليف احمد غني الخفاجي بمهام محافظ ذي قار.

ثالثا: ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا تكليف احمد الخفاجي بمنصب محافظ ذي قار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميا تكليف احمد الخفاجي بمنصب محافظ ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).