العيداني : البصرة جاهزة لاستضافة خليجي 25

2021/04/07 | 14:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد محافظ البصرة اسعد العيداني ،جاهزية البصرة لاستضافة بطولة الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين .وقال العيداني في مؤتمر صحفي مع اللجنة الخليجية المكلفة بدراسة ملف استضافة البصرة بطولة الخليج العربي :" ان ملعب نادي الميناء سيكون جاهزا قبل شهر تشرين الاول المقبل ، اضافة الى ملعبين آخرين جاهزان لاقامة المباريات عليهما ، لتكون ثلاثة ملاعب جاهزة للبطولة ".واضاف :" ان القوات الامنية قادرة على تأمين البطولة وحماية الملاعب والوفود المشاركة ".ومن المقرر ان يتم التصويت اواخر الشهر الحالي ، على اقامة البطولة في البصرة ، بعد ان تقدم اللجنة تقريرها الخاص ./انتهى5

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