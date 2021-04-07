رئيس الجمهورية يدعو لعودة المُهَجَّرين الإيزيديين الى مناطقهم وإعمار سنجار

2021/04/07 | 14:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني دعا رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاربعاء، إلى عودة المُهَجَّرين الإيزيديين الى مناطقهم وإعمار سنجار.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “رئيس الجمهورية، برهم صالح، استقبل اليوم […]

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