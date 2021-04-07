دهوك.. تطعيم 6000 آلاف مواطن ضد كورونا

2021/04/07 | 14:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الدكتور لوما حازم المشرف على برنامج لقاح كورونا في دهوك، يوم الاربعاء، عن استمرار التطعيم ضد الفايروس، مؤكدا، ان اكثر من 6 آلاف مواطن تلقوا اللقاح.

وقال الدكتور لوما: ان 250 الف مواطن سيتلقون اللقاح حتى شهر ايلول المقبل، مؤكدا ان 6 آلاف و445 مواطن تلقوا اللقاح على دفعتين.

واضاف: ان 500 الف جرعة جديدة من اللقاح المضاد لكورونا سيصل محافظة دهوك نهاية شهر ايلول، لتطعيم 250 الف شخص على مرتين، مشيرا الى ان نوعين من اللقاح وصل المحافظة، الاول، " سينوفارم" تم تطعيم 445 مواطن به، والثاني "استرازينيكا" خصص لـ 6000 مواطن.

PUKmedia خاص

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