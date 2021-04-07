هادي العامري يطالب بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد

2021/04/07 | 14:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب رئيس تحالف الفتح هادي العامري بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الاميركية من العراق.

ودعا العامري في بيان قبيل بدء الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، الى إعادة السيطرة العراقية على الاجواء بالكامل وعلى القواعد الجوية في عين الاسد وحرير، مؤكدا انه سيتابع بشكل دقيق مخرجات جولة الحوار، في حين أهرب العامري عن أمله بالمحاور العراقي بغية تحقيق الاستقرار الأمني.

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