2021/04/07 | 14:53 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | فصائل مسلحة تعتدي على مدنيين في دائرة التعويضات بالموصل ما أدى إلى جرح 3

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