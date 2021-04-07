تكليف أحمد الخفاجي “رسميا” بمهام محافظ ذي قار

2021/04/07 | 14:53 - المصدر: قناة التغيير

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اصدر مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رائد جوحي، امرا ديوانيا بتكليف احمد الخفاجي بمهام محافظ ذي قار.

وجاء في وثيقة صادرة من مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء انه بناء على مقتضيات المصلحة العامة ولغرض النهوض بواقع محافظة ذي قار واستمرار تقديم الخدمات لها، تقرر تكليف احمد الخفاجي بمهام محافظ ذي قار وينفذ هذا الأمر من تاريخ صدروه.

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