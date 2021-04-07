إنقاذ تاجر من ابتزاز الكتروني في نينوى

2021/04/07 | 14:54 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 7 أبريل 2021 | 02:45 مساءً

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أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، الأربعاء ( 7 نيسان 2021)، عن إنقاذ تاجر من ابتزاز الكتروني في محافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان، أنها "تمكنت من إنقاذ أحد التجار من محاولة مساومة وابتزاز الكتروني مارسها بحقه شخصان في محافظة نينوى".

وأوضحت أن "العملية جاءت على خلفية ورود مناشدة من التاجر الى الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن (٤٩٧) حول تعرضه لمساومات وابتزاز عبر أحد (كروبات) البيع والشراء على صفحات التواصل الاجتماعي من خلال تهديده بتسقيط بضاعته والتشهير بها مقابل مبالغ مالية".

وتابعت المديرية، أن "الشرطة المجتمعية استطاعت تحديد هوية المبتزين ومواجهتهما بأدلة الإدانة، فيما اتخذت بحقهما الإجراءات اللازمة، بعد حذف محتوى الابتزاز وتأمين الحساب".

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