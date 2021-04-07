الجربا : السياسيون خذلوا المحاضرين في الموازنة

2021/04/07 | 14:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد النائب عن كتلة المشروع العربي احمد الجربا اليوم الاربعاء ، ان” السياسيين خذلوا المحاضرين ولم ينصفوهم في الموازنة ، مؤكدا ” سوف نستمر بالضغط لارجاع الدولار على سعر ال1250 دينار عراقي”.

وقال الجربا في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان” كثير من السياسين ابلغو المحاضرين بانهم سوف ينصفونهم وانهم لن يصوتوا على الموازنه حتى تضاف فقرة المحاضرين لكن خذلوهم ، ولم يكتفوا بهذا الخذلان بل حاولو بعد صدور القرار من مجلسالوزراء بان يوهمو المحاضرين بانهم وراء حسم موضوعهم ، مشيرا الى ان” الواقع مختلف تمامًا ، فلولا تظاهرات المحاضرين وضغطهم على دوائرالدولة لما صدر قرار حتى من مجلس الوزراء بالتعاقد معهم”.

واضاف ” يوجد ملفات مهمة اخرى لاتقل اهمية عن ملف المحاضرين ، وهو ملف الدولار وملف المفصولين من الاجهزة الأمنية.

واوضح ان” كتلة المشروع العربي سوف نستمر بالضغط لارجاع الدولار على سعر ال1250 دينار عراقي ،، وسوف نسعى لانصافالمفصولين من كآفة الأجهزة الأمنية وذلك عن طريق اعادتهم الى الخدمة أسوةً بأقرانهم”.

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