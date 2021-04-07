أمّ الحواسم - مقطوعة شعريّة بثلاث لغات - بهجت عباس

2021/04/07 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بهجت_عباس (الذكرى الثامنة عشرة لاستبدال مصّاصي دماء بدراكيولا) غيرَ أنَّ القـوَّة َالكـبرى لإخضاع العـوالـمْسَـئِـمَتْ كلَّ قديـمٍ في ربوع العُـرْبِ قائـمْفبدتْ تـُطلِـق أعـذاراً لتغـيـيـرِ المَـعالمْرأتِ العُـربَ جـميعاً لا تـبالي بالـهزائـمْورأتْ كلَّ بلـيـدٍ فـي دروب الجَّـهل هـائمْكلَّ رأسٍ قابـع ٍفي عرشه خـاوي العـزائـمْفارتأتْ أنْ تـبدأ الحربَ لتـقويض الدَّعـائـمْبأ ......





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