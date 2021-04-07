هل ستستطيع البلدان العربية اللحاق بالمستقبل الجديد للثورات؟ 6/6 البوابة .. وكيف يمكن فتحها؟ - محمد رؤوف حامد

2021/04/07 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_رؤوف_حامد إذا كان الطرح الجارى قد وصل فى الجزء الأسبق (6/5) الى صياغة لما يمكن أن يكون من "مسارات للخروج من المتاهة العربية"، فإن اللغز، فى التنفيذ، يختص بإمكانية الولوج عبر "البوابة" المؤدية الى هذه المسارات؟فى الأغلب، فى بلداننا العربية، يتمثل الشغل الشاغل لهذه البوابة فى "المنع".بوابة إغتيال المستقبليات:يمكن هنا الإشارة الى مثالين للمنع (أو للغلق).



يتمثل الأول فى "ذبح" أحد الكتاب ال ......





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