وزير التخطيط يكشف عدد المجمعات السكنية التي سيستأنف العمل بها بعد إقرار الموازنة

2021/04/07 | 15:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص كشف وزير التخطيط، خالد بتال، اليوم الاربعاء، عدد المجمعات السكنية التي سيستأنف العمل بها بعد إقرار الموازنة.وقال بتال في تصريح “للمركز الخبري الوطني”، إنه “سيتم استئناف العمل بما يقارب 52 […]

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