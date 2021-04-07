الدفاع المدني يخمد حادث حريق داخل مستشفى الحكيم في النجف الاشرف

2021/04/07 | 15:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تمكنت مديرية الدفاع المدني اليوم الاربعاء ، من اخماد حريق داخل مستشفى الحكيم في النجف الاشرف”.

وقالت المديرية في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان” فرق الدفاع المدني تمكنت بغضون دقائق من التدخل والسيطرة على حادث حريق اندلع داخل ردهات الشفاء لمصابي كورونا في الطابق الاول في مستشفى الحكيم الواقع مركز محافظة النجف الاشرف .

واوضحت ” تم اخلاء جميع المصابين من داخل ردهات للمستشفى وتطويق النيران واخماد الحريق بوقت قياس حال دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية .

وطالب ” الدفاع المدني بفتح تحقيق بالاعتماد على خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع حادث حريق بادئ الامر .

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