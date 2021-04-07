الكهرباء العراقية تعلن تفاصيل جولة التراخيص الأولى للطاقة الشمسية بخمس محافظات

2021/04/07 | 15:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جولة التراخيص الأولى للطاقة الشمسية في خمس محافظات.وأشارت الوزارة إلى عقد اتفاق شبه مبدئي مع شركة فرنسية لإنشاء محطة بطاقة 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية.وقال الناطق باسم الوزارة …

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