2021/04/07 | 15:13 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم الاربعاء، عن موعد المباشرة بتنفيذ مشروع ماء السماوة الكبير.وذكر الحمداني في بيان، ان “المباشرة بتنفيذ مشروع ماء السماوة الكبير سيكون في ٥/١٠ /٢٠٢١ والذي سينهي معاناة محافظة المثنى من شحة مياه الشرب”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموارد المائية تعلن موعد المباشرة بمشروع ماء السماوة الكبير عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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