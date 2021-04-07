نفاد الاوكسجين يهدد حياة المصابين بكورونا في مستشفى الحسين بالمثنى

2021/04/07 | 15:14 - المصدر: NRT عربية

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كشف مصدر مطلع في محافظة المثنى، الاربعاء، عن نفاد مادة الاوكسجين في مستشفى الحسين بالسماوة، مبينا ان النقص حصل في قسم العمليات الكبرى.

وقال المصدر لـ NRT عربية (7 نيسان 2021)، ان "بعض العوائل اضطرت الى نقل مرضاها لمستشفيات اهلية في نفاد مادة الاوكسجين في مستشفى الحسين".

واضاف ان "عدم وجود الاوكسجين بات يهدد حياة العشرات من المرضى داخل المستشفى، فضلا عن تسبب هذا الامر بحالة من الخوف والقلق لدى المرضى".

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