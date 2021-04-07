لجنة الاقتصاد النيابية تصدر بيانا بشأن سعر الصرف والمواد الغذائية

2021/04/07 | 15:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية مازن الفيلي، الأربعاء، أن قرار رفع سعر الدولار كان متسرعا وقرارات فتح الاستيراد تؤكد ذلك داعيا الحكومة بالتراجع عن هذا القرار.

وقال الفيلي في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (7 نيسان 2021) ان "مجلس الأمن الوطني أصدر قرارا بفتح استيراد الطماطم ومصنعات الدواجن لسد النقص الحاصل في الإنتاج المحلي وبرروا ذلك القرار من أجل حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار".

وأشارالفيلي بأن "هذا ماحذرنا منه سابقا وبيناه بان قرار سعر الصرف ليس من أجل دعم الصناعة الوطنية وترجيح كفة التنافس بين المنتوج الوطني والمستورد لصالح المنتوج الوطني، فإذا كانت المواد الغذائية المستهلكة مباشرة ودون صناعة تحويلية يتم استيرادها لعدم كفاية المنتوج الأولي منها وهو ما يعني ارتفاع قيمة استيرادها على المواطن المستهلك بسبب ارتفاع صرف الدولار ، فكيف ببقية الصناعات التي تتوقف على مواد أولية وخطوط إنتاجية يتم استيرادها من خارج العراق".

وأضاف الفيلي ان "بعد اقل من أسبوع من تصويت البرلمان على تثبيت سعر الصرف (١٤٥٠) دينار لكل دولار اتضحت أخطاء هذا القرار وأضراره المباشرة على المواطنين سواء كانوا عاملين في القطاع الزراعي والصناعي ام كانوا مستهلكين، مما يدلل بشكل واضح على ما بيّناه قبل ثلاثة اشهر من ان قرار سعر صرف الدولار كان غير مدروس ومتسرع ولم يهيئ مقدمات ومستلزمات تنشيط القطاع الصناعي وزيادة فرص تنافس المنتوج الوطني مع المستورد".

وأكد الفيلي ان "من أوضح سبل دعم المنتج المحلي إيقاف المستورد الأجنبي المماثل له وليس فتح أبواب المنافذ مشرعة أمام استيراد المنتج الأجنبي".

وطالب الفيلي الحكومة " بالتراجع عن هذا القرار الخاطئ سريعا وإعادة سعر صرف الدولار لما كان عليه سابقا لكي نجنب المواطنين مزيدا من المعاناة والضيق الاقتصادي الذي سينعكس سلباً على استقرار البلاد السياسي والاقتصادي، مع التأكيد على ضرورة مراقبة مزاد بيع العملة واعتماد آليات واجراءات رقابية تقطع الطريق على المصارف الطفيلية التي ما انفكت في سيرتها السابقة عن استنزاف العملة الصعبة دون أن تقدم أي نشاط اقتصادي أو تنموي ملحوظ".

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