رئيس الجمهورية يدعو لإبعاد سنجار عن الصراعات السياسية وعودة الإيزيديين إليها

2021/04/07 | 15:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعا رئيس الجمهورية، برهم صالح، الأربعاء، إلى إبعاد سنجار عن الصراعات السياسية وعودة الإيزيديين إليها.

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