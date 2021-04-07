رئيس الجمهورية يبحث مع العامري تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات ومكافحة الفساد

2021/04/07 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بيان رسمي:

استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء 7 نيسان 2021 في قصر السلام ببغداد، رئيس تحالف الفتح السيد هادي العامري.وجرى، خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، والتأكيد على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار، ودعم الحوار في القضايا الأساسية بالاستناد على تحقيق مصالح المواطنين ويضمن حماية أمنهم وسلامتهم، وتعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز سلطة الدولة وسيادتها.كما جرى بحث الانتخابات المقبلة، واهمية تهيئة ظروف إجرائها بما يضمن النزاهة والعدالة والشفافية في مختلف مراحلها، ومواصلة الإصلاح ومكافحة الفساد وصولاً إلى حكم رشيد خادم لجميع المواطنين.

يتبع .



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