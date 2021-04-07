محافظة عراقية تسجل ثلاث وفيات وأكثر من 290 إصابة بكورونا خلال يوم واحد

2021/04/07 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، الأربعاء (7 نيسان 2021)، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بكورونا، وأكثر من 390 إصابة جديدة خلال يوم واحد.

وقالت الدائرة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "أجرت 1526 فحصاً مختبرياً أثبتت إصابة 293 شخصاً بفيروس كورونا، بينها 17 إصابة في صفوف منتسبي الدائرة".

وأضافت، أن "المحافظة سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية ثلاث حالات وفاة، وتماثل 286 شخصاً إلى الشفاء التام".

وأشار بيان الدائرة، إلى أن "مجموع الاصابات الكلي: 47742، ومجموع حالات الشفاء: 41611، مجموع الوفيات: 452، ومجموع الحالات تحت العلاج: 5679، ومجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 3637".

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