سالم: اي مفاوضات مع الامريكان خالية من اخراج قواته العسكرية خيانة لدماء العراقيين

2021/04/07 | 15:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد النائب حسن سالم اليوم الاربعاء ، “ان المفاوضات بين العراق وامريكا ضمن الحوار الاستراتيجي لاتتضمن اخراج القوات الامريكية تعتبر خيانة لدماء العراقيين وخذلان للشعب العراقي الذي خرج بمليونية لطرد الاحتلال ومخالفة للبرلمان الذي صوت على اخراج القوات الاجنبية من العراق”.

وقال سالم في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي وتلقت “خبر برس” نسخة منه ان” اي مفاوضات مع الامريكان خالية من اخراج قواته العسكرية خيانة لدماء العراقيين وخذلان للشعب العراقي “، مبينا ” ان امام الحكومة ووفدها المفاوض فرصة لاثبات وطنيتها وعدم خضوعها للاملاءات الامريكية التي تريد اعادة العراق الى الاحتلال وفرض سياسة التطبيع.

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