2021/04/07 | 15:22 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد زار اليوم الأربعاء (7 نيسان) وفد من المجلس الايزيدي الذي تم تشكيله مؤخراً رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في قصر السلام ببغداد.وتباحث الجانبان الأوضاع الأمنية والخدمية والإنسانية في قضاء سنجار و المعوقات التواجهها اهالي القضاء و اكد الجانبان ضرورة تحقيق الاستقرار في المدينة.خلال اللقاء، أكّد رئيس الجمهورية أهمية تأمين متطلبات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متمثلاً برئيسه، وفد من المجلس الايزيدي يجتمع رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متمثلاً برئيسه، وفد من المجلس الايزيدي يجتمع رئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).