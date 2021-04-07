2021/04/07 | 15:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور.. وقفة احتجاجية لصحفييّ سامراء لمساواتهم بزملائهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/07 | 15:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. وقفة احتجاجية لصحفييّ سامراء لمساواتهم بزملائهم) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور.. وقفة احتجاجية لصحفييّ سامراء لمساواتهم بزملائهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).