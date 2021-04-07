رئيس الجمهورية يؤكد اهمية تأمين متطلبات عودة طوعية آمنة للمهجرين الايزيديين الى مناطقهم

2021/04/07 | 15:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أكّد رئيس الجمهورية برهم صالح، اهمية تأمين متطلبات عودة طوعية آمنة وكريمة للمهجرين والمهاجرين من الايزيديين الذين اجبرتهم ظروف الارهاب على الهجرة والتهجير .واشار صالح ، خلال لقائه اليوم الاربعاء ، وفد المجلس الايزيدي في سنجار ، الى ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتحقيق الأمن والاستقرار في المدينة.وأكّد رئيس الجمهورية ، ضرورة تجاوز العراقيل السياسية والادارية التي تمنع انصاف ذوي الضحايا، والعمل على تنظيم الادارة في سنجار بالاستناد الى ارادة اهلها، وابعادها عن الصراعات السياسية، واعمار المدينة وتعزيز امنها واستقرارها وتقديم المساعدات المادیة والخدمات الاساسية./انتهى5

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