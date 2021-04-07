اقليم كوردستان يسجل 1217 اصابة جديدة بكورونا

2021/04/07 | 15:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

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هولندا تمنع تلقي لقاح "أسترازينيكا"

قررت هولندا، وبشكل رسمي، منع استخدام لقاح "أسترازينيكا"، بعد حدوث مضاعات جانبية ، لاشخاص تقل اعمارهم عن 60 عاما.

واوضح بختيار بكر ممثل الاتحاد الوطني الكوردستاني في هولندا لـ< p> الهجرة تقدم تسهيلات للأسر العراقية في سوريا الموت يغيب طبيبة اثر مضاعفات الاصابة بكورونا

زهراء مبتورة الساق: عندما تقطعت قلوب الهندوس بخذلان الطب العراقي

كم هو أمر صعب عندما يكون من ضمن جدولة أعمالك الصحفية لقاء مع هذا الكم الهائل من الوجع والآهات التي تكتنف صاحب اللقاء، لم يكن الأمر سهلاً عليَّ كإنسان يتغللني شعور بإنسا...

ريواز فائق: حماية حقوق المرأة يحتاج الى الكثير من النضال الشاعر العراقي ظافر الأسدي: الشعر بمستواه الحالي ينطق عن روح الانسان

القضاء يدعو لتقنين تعاليم الايزيديين

تفتح "القضاء" في عددين متتاليين ملفا يتعلق بالطائفة الإيزيدية إحدى أعرق الطوائف الدينية في العالم، والتي تتركز في سنجار شمالي نينوى، وتشكل لونا أساسيا لتنوع هذه المحافظ...

جرو...



سيدة تحقق حلمها بافتتاح مشروعها الخاص لماذا لم تلغ تشريعات حزب البعث في العراق؟

كاريكاتیر

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