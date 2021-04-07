صالح والعامري يبحثان ملفات الانتخابات ومواصلة الإصلاح ومكافحة الفساد

2021/04/07 | 15:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني بحث رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الأربعاء، ملفات الانتخابات المقبلة ومواصلة الإصلاح ومكافحة الفساد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” أن […]

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