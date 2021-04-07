2021/04/07 | 15:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، ملف الانتخابات المبكرة واهمية تهيئة ظروف إجرائها.

وذكر بيان عن مكتب رئيس الجمهورية ان الاخير “استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيس تحالف الفتح السيد هادي العامري وجرى، خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، والتأكيد على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار، ودعم الحوار في القضايا الأساسية بالاستناد على تحقيق مصالح المواطنين ويضمن حماية أمنهم وسلامتهم، وتعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز سلطة الدولة وسيادتها”.

واضاف البيان “كما جرى بحث الانتخابات المقبلة، واهمية تهيئة ظروف إجرائها بما يضمن النزاهة والعدالة والشفافية في مختلف مراحلها، ومواصلة الإصلاح ومكافحة الفساد وصولاً إلى حكم رشيد خادم لجميع المواطنين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح والعامري يبحثان الانتخابات المقبلة واهمية تهيئة ظروف إجرائها) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح والعامري يبحثان الانتخابات المقبلة واهمية تهيئة ظروف إجرائها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).