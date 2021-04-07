حقوق الإنسان

2021/04/07 | 15:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

عبّرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة، عن استغرابها من استمرار منع مواد أساسية وشحيحة تدخل في قوت المواطن.

وقال بيان لمكتب المفوضية تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "بعد الرصد والمقارنة بين دخل الفرد الشهري لمئات الآلاف في محافظة البصرة وقياس مستوى الارتفاع في أسعار جميع المواد الغذائية والدوائية والاستهلاكية بنسبة تصل لبعضها إلى الـ50٪ وأكثر قياسًا لما كان قبل رفع قيمة الدولار الأمريكي أمام العملة الوطنية".

وأضاف أنه "يستغرب بشدة استمرار منع مواد أساسية وشحيحة تدخل في قوت المواطن بحجة دعم المنتج المحلي، وحسب الروزنامه الزراعية بينما تدخل نفس هذه المواد من شمال البلاد مما يضاعف أسعارها ويحمل الأفراد نقصًا مضاعفًا للدخل".

وتابع أنه "يسجل أمام الحكومة المركزية أن ما تقدم يعد قمعًا وتمييزًا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد مع التفشي الكبير والخطير لفيروس كورونا في البصرة ويدعوها للنظر في مصلحة أفرادها".

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