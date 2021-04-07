رئيس الجمهورية يدعو لعودة المُهَجَّرين الإيزيديين إلى مناطقهم وإعمار سنجار

2021/04/07 | 15:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، إلى عودة المُهَجَّرين الإيزيديين لمناطقهم، فيما شدد على ضرورة تنظيم الإدارة في سنجار وإعمارها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الأربعاء، في قصر السلام ببغداد، وفد المجلس الأيزيدي في سنجار"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية والإنسانية في سنجار والعراقيل التي تواجه أهلها، حيث جرى التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق الأمن والاستقرار في المدينة".

وأكّد رئيس الجمهورية "أهمية تأمين متطلبات عودة طوعية آمنة وكريمة للمهجرين والمهاجرين من الأيزيديين الذين أجبرتهم ظروف الإرهاب على الهجرة والتهجير"، مشدداً على "ضرورة تجاوز العراقيل السياسية والإدارية التي تمنع إنصاف ذوي الضحايا، والعمل على تنظيم الإدارة في سنجار بالاستناد على إرادة أهلها، وإبعادها عن الصراعات السياسية، وإعمار المدينة وتعزيز أمنها واستقرارها وتقديم المساعدات المادیة والخدمات الأساسية".

من جانبه عبّر وفد المجلس الأيزيدي عن شكرهم لرئيس الجمهورية، لمتابعته المستمرة وقربه من قضايا الإيزيديين، وثمّنوا دوره في إقرار قانون الناجيات الايزيديات لإنصاف الضحايا، وتأكيده على ضرورة تطبيقه في أسرع وقت.

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