2021/04/07 | 15:31 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 7 أبريل 2021 | 03:17 مساءً

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تحديد موعد المباشرة بتنفيذ مشروع ماء السماوة الكبير

أعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الأربعاء، موعد المباشرة بتنفيذ مشروع ماء السماوة الكبير.



وقال الحمداني في بيان، إن "المباشرة بتنفيذ مشروع ماء السماوة الكبير ستكون في ٥/١٠ /٢٠٢١".



وأضاف أن "هذا المشروع سينهي معاناة محافظة المثنى من شَحِّ مياه الشرب"

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